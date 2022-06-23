Bahar Şahin derin dekoltesiyle sosyal medyayı salladı! 'Anlatıyorum yine bir şeyler'

Bahar Şahin derin dekoltesiyle sosyal medyayı salladı! 'Anlatıyorum yine bir şeyler'

Cesur pozlarını hayranlarıyla paylaşan oyuncu Bahar Şahin yine gündem olacak bir fotoğraf paylaştı.Hayranları yorum yağmuruna tuttu..

Gülümse Kaderine dizisinin Eda'sı Bahar Şahin sosyal medyada sık sık gündeme geliyor.Milli futbolcu Dorukhan Toköz ile yaşadığı birliktelik oldukça konuşulan Bahar Şahin şimdi ise cesur pozlarıyla gündeme geldi.

Oyunculuk kariyerine 2015 yılında başlayan güzel oyuncu bir çok dizi ve filmde boy gösterdi.Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Şahin sık sık magazin gündemini meşgul ediyor.İşte çok konuşulan o fotoğrafı..

'Anlatıyorum yine bişeyler' notuyla bu fotoğrafını hikaye atan güzel oyuncunun bu fotoğrafı oldukça konuşuldu.İşte Bahar Şahin'in diğer fotoğrafları..