Hadise'den 'hamilelik' iddialarına yanıt geldi

Deniz Akkaya yaptığı açıklamada Hadise için, "Reza Zarrab'la ilişkisi hamile kaldığı için bitti" dedi. Hadise ise "Bir aptal konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin" sözleriyle gönderme yaptı.

Ebru Gündeş eşi Reza Zarrab'la boşanmak için dava açtı ve Hadise ile bir ilişki yaşadığını iddia etti.

O dönem Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise, iddiaları sosyal medyadan yaptığı açıklamalar ile reddetti.

Kaan Yıldırım'dan kısa bir süre sonra ayrılan ve şu an Mehmet Dinçerler ile sevgili olan şarkıcı için, hamilelik iddiası ortaya atıldı.

Deniz Akkaya Beyaz TV ekranlarında yayınlanan "Söylemezsem Olmaz" programında Hadise için, "Reza Zarrab'la ilişkisi hamile kaldığı için bitti." dedi.

Programdaki diğer yorumculardan Seren Serengil, "Kaan Yıldırım ile ilişkisi yine bu sebeple bitti." yorumunu yaptı.

Bunun akabinde sosyal medyadan paylaşım yapan Hadise'nin, yorumculara göndermede bulunduğu iddia edildi.

HADİSE'DEN GÖNDERME

Hadise sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı;

"Bir aptal, konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin. Çünkü bir aptal konuşurken onu dinlemek önemlidir.

Çünkü onun ne yapacağını bilmek, ne yapmayacağını bilmek kadar önemlidir."