Jane Fonda: Michael Jackson'ı çıplak gördüm Barbarella', 'This is Where I Leave You' ve 'Book Club' gibi yapımlarda yer almış olan Oscar ödüllü oyuncu Jane Fonda, Michael Jackson'ı çıplak gördüğü anı anlattı.

ensonhaber.com Oscar ödüllü oyuncu Jane Fonda, geçtiğimiz günlerde 'Watch What Happens Live' adlı programa katıldı. Sanat dünyasının efsane ismi, programda şoke eden bir olaydan bahsetti. Fonda, 2009'da hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Michael Jackson'ı çıplak gördüğünü söyledi. "22 yaşındaydı" "1980 yılında, 'On Golden Pond' filminin çekimleri sırasında Michael gelip beni ziyaret etti. Göl kenarında küçük bir kulübem vardı ve çok güzel, mehtaplı bir geceydi" diyen Fonda, Jackson'ın o dönem 22 yaşında olduğunu da söyledi. "Hadi çıplak yüzelim" Bunun üzerine araya giren sunucu, "Ve sen de, 'hadi çıplak yüzelim' mi dedin?" diye sordu. Fonda ise "Hayır, bunu o dedi!" cevabını verdi ve; "Oldukça zayıf bir vücudu vardı" diye ekledi.