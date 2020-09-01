Murat Dalkılıç ile Derya Çayırgan arasında ne var? Dalkılıç Hande Erçel'i Derya Çayırgan'la unuttu

Murat Dalkılıç ile Derya Çayırgan arasında ne var? Dalkılıç Hande Erçel'i Derya Çayırgan'la unuttu

Popçu Murat Dalgılıç, 3 yıl aşk yaşadığı Hande Erçel'i unuttu mu? Genç şarkıcının milli voleybolcu Derya Çayırgan ile arasında ne var? Murat Dalkılıç ve Çayırgan birbirlerini beğeni yağmuruna tuttu.

3 yıllık uzun bir ilişki yaşayan Hande Erçel ve Murat Dalkılıç'ın ayrılığı sonrası ikilinin aşk hayatı da merak edilirken, Murat Dalkılıç'ın sosyal medyada yaptığı davranış olay oldu...

Genç şarkıcı Murat Dalkılıç, milli voleybolcu Derya Çayırgan'ın sosyal medyadaki bütün fotoğraflarını beğeni yağmuruna tuttu.

MURAT DALKILIÇ'IN YENİ SEVGİLİSİ KİM?

Haziran ayında 3 yıllık ilişkilerini sonlandıran Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çiftinin ayrılığı üzerine Murat Dalkılıç'ın milli voleybolcu Derya Çayırgan'ın bütün fotoğraflarını beğenmesi, akıllara 'Murat Dalkılıç ile Derya Çayırgan arasında ne var?' sorusunu getirdi.

DERYA ÇAYIRGAN İLE MURAT DALKILIÇ ARASINDA NE VAR?

İki ay gibi kısa bir sürede Hande Erçel'i unutan Murat Dalkılıç, 'gönlünü sarışın milli voleybolcu Derya Çayırgan'a mı kaptırdı yoksa ikili arasında sadece karşılıklı beğenme mi oldu?' merak konusu haline geldi...

MURAT DALKILIÇ, DERYA ÇAYIRGAN'I TAKİP ETTİ

37 yaşındaki sanatçı, milli voleybolcu Derya Çayırgan'ı sosyal medyada takibe aldı.

DERYA ÇAYIRGAN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

32 yaşındaki güzel sporcu; daha önce Galatasaray, Fenerbahçe, Karşıyaka ve Çanakkale'de forma giymişti...

KARŞILIKLI BEĞENDİLER

Dalkılıç, güzel sporcunun Instagram hesabındaki birçok fotoğrafına beğeni bıraktı. Çayırgan da Dalkılıç'ın pasını karşılıksız bırakmadı. O da genç popçuyu Instagram'da takibe alıp paylaşımlarını beğenmeye başladı.

Şimdilik sosyal medyada flörtleşen ikilinin, yeni bir aşka yelken açıp açmayacağı ise merak konusu oldu...

HANDE ERÇEL İLE MURAT DALKILIÇ NEDEN AYRILDI?

Bir dönem evleneceklerine kesin gözle bakılan ikili, Murat Dalkılıç'ın çocuk isteği üzerine ayrılmıştı.