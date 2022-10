Öykü Karayel: Enerjimi oğlumdan alıyorum

Son olarak 'Kaderimin Oyunu'nda 'Asiye'yi canlandıran oyuncu Öykü Karayel, kendini anlattı.

Başarılı oyuncu Öykü Karayel, 2018’de şarkıcı Can Bonomo ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çfitin mutlu evlilikleri Nisan 2021’de oğulları Roman ile taçlanmıştı.

"Samimiyim"

Enerjisini oğlundan aldığını söyleyen oyuncu, kendini anlattı. Karayel, "Sakinim, dürüstüm, samimiyim, kaygılıyım, tutarlıyım ve mütevazıyım."

Öykü Karayel ayrıca "Can ve Roman ile geçirdiğim her an için şükrediyorum." dedi.