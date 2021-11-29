Prenses Diana hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı

Prenses Diana'nın eski koruması Allan Peters, açıklamalarıyla dikkat çekti.

İngiltere Veliaht Prensi Charles’tan 1996’da boşanan Prenses Diana, 1997’de Paris’teki trafik kazasında sevgilisi Dodi el Fayed ile birlikte hayatını kaybetmişti.

Diana’nın evliliğini, Charles’ın Camilla Parker ile ilişkisinin bitirdiği savunulmuştu.

İLK DİANA ALDATTI

Ama prensesin eski koruması Allan Peters, Charles’ın Camilla ile ilişkisinin, Diana’nın koruması Barry Mannakee ile ilişkisini öğrendikten sonra başladığını öne sürdü.

"KABUL ETTİ"

Peters, “Barry yakınındayken Diana’nın davranışlarının farklı olduğunu görmüştüm. Kendisiyle konuştuğumda da ilişkiyi kabul etmişti” dedi. O dönemde Charles’ın da bu ilişkiyi öğrendiğini iddia eden Peters, “Eşini ilk aldatan prensesti” dedi.

Yıllar sonra ortaya atılan bu iddianın arkasında, 2005’te Camilla’yla evlenen Charles’ın olduğu iddiası da var.