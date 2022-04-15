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Rihanna aldatıldı
Asap Rocky'nin, Rihanna'yı aldattığı iddia ediliyor
- Haber Merkezi
- 15.04.2022 - 11:53
- Güncelleme : 15.04.2022 - 12:53
Hamile tarzıyla sürekli gündemde olan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, çocuğunun babası Amerikalı rapçi Asap Rocky'la sorunlar yaşıyor.
Anne olmak için gün sayan Rihanna'nın aldatıldığı iddia edildi. Şarkıcı, Asap Rocky ve Muaddi'yi yakaladı.
Riri'yi takipten çıktı
Riri Amina Muaddi’yi takipten de çıktı. Asap, geçtiğimiz senelerde Amina Muaddi ile bir iş birliği yapmıştı.
Bu iddialara henüz taraflardan açıklama gelmedi.