Rihanna aldatıldı

Asap Rocky'nin, Rihanna'yı aldattığı iddia ediliyor

Hamile tarzıyla sürekli gündemde olan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, çocuğunun babası Amerikalı rapçi Asap Rocky'la sorunlar yaşıyor.

Anne olmak için gün sayan Rihanna'nın aldatıldığı iddia edildi. Şarkıcı, Asap Rocky ve Muaddi'yi yakaladı.

Riri'yi takipten çıktı

Riri Amina Muaddi’yi takipten de çıktı. Asap, geçtiğimiz senelerde Amina Muaddi ile bir iş birliği yapmıştı.

Bu iddialara henüz taraflardan açıklama gelmedi.