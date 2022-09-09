Selin Ciğerci'den Kraliçe Elizabeth paylaşımı

Selin Ciğerci, Kraliçe Elizabeth’in ölümüyle ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

96 yaşındaki Kraliçe Elizabeth’in ölüm haberi dünya gündemine oturdu. Birçok kişi Kraliçe Elizabeth’in vefatının ardından sosyal medya paylaşımı yaptı. Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci de sessiz kalmadı ve bir paylaşım yaptı.

"Erken gitti"

Ciğerci paylaşımında "Kocasının hasretine dayanamadı erken gitti" dedi.

Selin Ciğerci'nin "Erken gitti" yorumuna takılan takipçileri "Kadın neredeyse 100 yaşındaydı erken mi?" yorumları yaptı.

9 Nisan 2021'de İngiltere Prensi Philip, 99 yaşında hayatını kaybetmişti. Prens 28 gece boyunca hastanede yatmıştı. Taburcu olurken verdiği görüntü ise dünyayı şoke etmişti.