Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan'dan yeni poz

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, eşi İzzet Özilhan ile birlikte çekilen yeni karesini Instagram hesabından yayınladı.

Geçtiğimiz aylarda üçüncü kez hamileyken bebeğini kaybeden sosyetik güzel Yasemin Özilhan, eşi İzzet Özilhan ile paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

"BİZ"

Ekranlardan uzaklaştıktan sonra sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Özilhan, eşi ile karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

Bir dönem evliliklerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilen çiftten Yasemin Özilhan, gönderisine, "Biz" notunu düştü. Sosyetik isim, paylaşımına kalp emojileri eklemeyi de ihmal etmedi.