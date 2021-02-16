Euro
8.3995
-0.65%
Dolar
6.9183
-0.66%
Altın
405.08
-0.53%
Borsa
1.574
0.71%
Bitcoin
346.220
1.13%
EXEN Coin
17.60
1.49%
0ºC
İstanbul
Kar 0 C

    Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan'dan yeni poz

    Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, eşi İzzet Özilhan ile birlikte çekilen yeni karesini Instagram hesabından yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 16.02.2021 - 10:02
    • Güncelleme : 16.02.2021 - 10:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan'dan yeni poz

    Geçtiğimiz aylarda üçüncü kez hamileyken bebeğini kaybeden sosyetik güzel Yasemin Özilhan, eşi İzzet Özilhan ile paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

    "BİZ"

    Ekranlardan uzaklaştıktan sonra sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Özilhan, eşi ile karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

    Bir dönem evliliklerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilen çiftten Yasemin Özilhan, gönderisine, "Biz" notunu düştü. Sosyetik isim, paylaşımına kalp emojileri eklemeyi de ihmal etmedi.

    Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan dan yeni poz #1

    Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan dan yeni poz #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir