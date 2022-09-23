Yılmaz Morgül ağaç adam oldu

Doğaya dikkat çekmek isteyen Yılmaz Morgül'ün kıyafeti ödül törenine damgasını vurdu.

Türk sanat müziğininen popüler ismi Yılmaz Morgül, uzun zamandan bu yana gündemde yoktu. Morgül, bir ödül töreninde doğaya dikkat çekti.

Morgül, ödülünü almak için 'Doğayı kurtarın hayatınızı kurtarın' pankartıyla ağaç adam olarak sahneye çıktı.

Morgül, sahnede şöyle konuştu:

"Doğanın bize ihtiyacı yok"

"Dünya bugün hiç istemediğimiz iklim noktasına ulaşmıştır. Seller, felaketler ve tsunamiler arttı. Bu uyarıları dikkate almadığımız için neredeyse hep maske takıp dolaşacağımız bir zamana geldik. Biz insanoğlu kendi ellerimizle bu hale getirdik. Doğanın bize ihtiyacı yok. Doğa biz olmadan da nefes alabilir ama biz insanlar doğa olmadan nefes alamayız."