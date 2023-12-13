38 gün geçti! Cezaevindeki Dilan Polat'ın ruh hali bakın nasılmış... Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya, Dilan Polat'ın ruh haline ilişkin konuştu.

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Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan Dilan Polat ve eşi Engin Polat, tutuklandı.

Polat çifti, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Vergi Kanunu'na muhalefet' suçlarından 5 Kasım'dan beri cezaevinde.

Davanın süreci, Türkiye'nin gündeminden düşmüyor.

Çiftin neler yaşadıkları ve son durumları merak ediliyor.

Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya, Polatların ruh halinden bahsetti.

Haberler'in programına konuk olan Kaya, Dilan Polat'ı sağlıklı bulmadığını belirtti.

"Oğlunu sayıklıyor"

Dilan Polat'ın son durumundan bahseden Kaya, "Ben gittiğimde hep ağlıyor. Sohbet ediyoruz ama oğlunu sayıklayıp ağlıyor. Oğlunun ona söylediği cümleleri tekrarlıyor hep. Ben ruh halini çok sağlıklı bulmuyorum. Engin ile telefonla görüşüyor ara sıra" ifadelerini kullandı.