Akasya Durağı’nın Zeyno’su açıldı saçıldı! Pozlarına yorum yağdı "Sen neymişsin" Türk televizyon tarihinin unutulmayan dizilerinden Akasya Durağı’nda Zeyno karakterine hayat veren Sitare Akbaş, pozlarıyla gündemde. Ünlü oyuncunun son pozları takipçilerini mest etti.

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Geçmiş yılların unutulmaz komedi dizisi Akasya Durağı, eski günlerini aratmıyor.

Dizinin unutulmaz karakterlerinden biri olan Zeyno'yu canlandıran ünlü oyuncu Sitare Akbaş, yıllar içindeki değişimiyle hayranlarını şaşırttı.

Şimdilerde Kızıl Goncalar dizisinde Birgül karakterine hayat veren ünlü oyuncu, sosyal medya platformlarında paylaştığı pozlarla gündeme geldi.

Cesur pozlarına yorum yağdı

Instagram hesabını aktif kullanan Sitare Akbaş, sarı bluzu ve kot pantolonuyla kamera karşısına geçti.

Verdiği cesur pozları peş peşe sıraladı. Takipçileri ise o pozlara kayıtsız kalamadı.

İşte o kareler...

35 yaşındaki Sitare Akbaş, daha önce Fatmagül’ün Suçu Ne?, Dila Hanım, Emanet, Urfalıyam Ezelden, Analar ve Anneler, İstanbul Sokakları gibi dizilerde de rol aldı.