Burcu Özberk ayna pozuyla alev attırdı! "Fizik kadın yine sahnede" Geçtiğimiz haftalarda final yapan Ruhun Duymaz dizisinin Ece’si Burcu Özberk, bu kez sınır tanımıyor. Ayna karşısında verdiği pozla adeta takipçilerini çıldırttı. İşte o kare…

ensonhaber.com

33 yaşındaki ünlü oyuncu Burcu Özberk, son dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

Bir döneme damga vuran Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı karakteriyle büyük bir çıkış yakalamıştı.

Özberk, sadece oyunculuğuyla değil, güzellik ve fit görünümüyle de büyük ilgi görüyor.

9.5 milyon kişi tarafından sosyal medyada takip edilen güzel oyuncu, son paylaşımıyla gündeme geldi.

Son olarak geçtiğimiz haftalarda final yapan Ruhun Duymaz adlı dizide Ece karakteriyle izleyici karşısına çıkan Burcu Özberk, ayna pozuyla takipçilerini büyüledi.

Ayna pozu olay!

Tarzıyla ve doğal güzelliğiyle örnek haline gelen Burcu Özberk, bu kez köpeğini kucağına alarak ayna karşısında poz verdi. İşte o kare...

Ünlü oyuncunun pozu büyük ilgi görürken, sosyal medyanın gündemine bomba gibi oturdu. Her zamanki gibi fit haliyle beğeni topladı.