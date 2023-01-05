Camdaki Kız bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Camdaki Kız bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Son bölümde Feride'nin ölmesi ile reyting rekoru kıran Camdaki Kız'ın bu hafta ekranda olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Camdaki Kız bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu ise Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı Camdaki Kız, yeni bölümleriyle devam ediyor.

Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrolünde yer aldığı dizi, Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından uyarlandı.

Gerçek bir hayat hikayesini konu alan ve usta isimleri kadrosunda buluşturan Camdaki Kız'ın çekimleri de İstanbul Cihangir'de yapılıyor.

Farklı konusu ile birçok soruna dikkati çeken Camdaki Kız'ın son bölümünde Feride'ye hayat veren Nur Sürer'in ölümünü izledik.

Diziye katkıları oldukça büyük olan ve herkesin sevdiği bir isim haline gelen Sürer, Feride'ye ölerek veda etti. Dizinin son sahnesi bu ölüm ile gerçekleşti.

Bunun üzerine yeni bölüm heyecanla beklenirken, dizinin yılbaşı sonrası ara verip vermeyeceği gündem oldu.

Peki, Camdaki Kız bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Camdaki Kız bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Camdaki Kız dizisi 5 Ocak Perşembe akşamı yani bugün, yeni bölümü ile yayında olmayacak. Dizinin yılbaşı arasından ötürü ekranda olmadığı düşünülüyor.

Camdaki Kız 64. bölümü ile 12 Ocak Perşembe günü seyirci karşısında olacak.

Dizinin resmi Instagram sayfasından da, "Camdaki Kız'a ufak bir ara...⁠ ⁠ #CamdakiKız yeni bölümüyle 12 Ocak Perşembe 20.00'de @kanald'de.⁠ ⁠ #CamdakiKız bir @ogm.pictures yapımıdır." açıklaması yapıldı.