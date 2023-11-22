'Çarkıfelek' ekranlara geri dönüyor! İşte yeni sunucusu ve kanalı.. Efsane yarışma programı Çarkıfelek'in yeniden yayınlanmaya başlayacağı iddiası sosyal medyada gündeme oturdu. İşte yarışmanın yeni sunucusu ve kanalı..

ensonhaber.com

Bir dönemin en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan 'Çarkıfelek' yarışması yeniden başlıyor.

İlk olarak 1975 yılında yayınlanmaya başlayan ve Güner Ümit'in sunumuyla ekrana gelen program daha sonra uzun yıllar Mehmet Ali Erbil'in sunumuyla ekranlara geldi.

Mehmet Ali Erbil ile özdeşleşen Çarkıfelek programının yıllar sonra yeniden başlayacağı iddia edildi.

Tarık Tarcan, Halit Kıvanç, Mehmet Ali Erbil, İlker Ayrık, Emre Karayel ve Onur Büyüktopçu gibi isimlerin sunumuyla ekranlara gelen programın yeni sunucusu belli oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Çarkıfelek, Cem Davran’ın sunumuyla TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayacak.

Programın başlayacağı tarih hakkında henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.