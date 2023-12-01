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Cemre Baysel iddialı pozlarıyla olay yarattı! Dekolteli ve yırtmaçlı gala tarzına yorum yağdı..

Cemre Baysel iddialı pozlarıyla olay yarattı! Dekolteli ve yırtmaçlı gala tarzına yorum yağdı.. Ünlü oyuncu Cemre Baysel, Aşk filminin galasında verdiği pozları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. İşte genç oyuncunun o pozları..