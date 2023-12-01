Cemre Baysel iddialı pozlarıyla olay yarattı! Dekolteli ve yırtmaçlı gala tarzına yorum yağdı..

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Star TV ekranlarında yayınlanan Sakla Beni dizisinde canlandırdığı İncila karakteriyle dikkat çeken Cemre Baysel iddialı pozları ile beğeni topladı.
Cemre Baysel 1 Aralık'ta vizyona girecek olan Aşk Filmi'nin galasına katıldı.
24 yaşındaki Cemre Baysel'in gala tarzı büyük beğeni topladı. Genç oyuncu gala pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.
Güzellik yarışının olduğu galaya siyah dekolteli ve yırtmaçlı bir elbise ile katılan Cemre Baysel güzelliğiyle mest etti.
İşte Cemre Baysel'in iddialı gala pozları..