İngilizce öğretmenliği okuyan Elif Doğan, Devlet Konservatuarı Müzikal Bölümüne dâhil olmasıyla kariyerini çizdi.
Elif Doğan, 2016-2017 yılları arasında Show TV'de yayımlanan Aşk Laftan Anlamaz dizisi ile ilk kez kamera karşısına geçti.
Televizyon kariyeri aynı yıl içinde Star TV'de yayımlanan Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde "Zeynep" karakteri ile devam etti.
Akabinde Çukur dizisinde "Hale" karakterini canlandıran Elif Doğan, şimdilerde adından Dilek Taşı dizisiyle söz ettiriyor.
Instagram'ı beğenildi
29 yaşındaki güzel oyuncu, sosyal medyayı da aktif kullanıyor.
Birbirinden cesur pozlarıyla dikkat çeken Elif Doğan, seyircilerin ilgiyle takip ettiği isimler arasında yer alıyor.
Elif Doğan'ın fiziğini öne çıkarttığı iddialı kareleri, beğeni yağmuruna tutuluyor.
İşte onlardan bazıları...