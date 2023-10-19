Diziler bu akşam var mı? Milli yasta diziler yayınlanacak mı? Gönül Dağı, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını.. Milli yas sebebiyle dizilerin yeni bölümlerinin ekrana gelip gelmeyeceği merak uyandırdı. Peki 19 Ekim Perşembe günü diziler yayınlanacak mı? İşte yanıtı..

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İsrail'in Gazze'de bulunan bir hastaneye düzenlediği saldırının ardından yüzlerce masum insan hayatını kaybetti.

Yaşanan saldırının ardından dünya genelinde İsrail'e tepki gösterileri düzenlenmeye devam ediyor. Tüm dünyayı derinden yaralayan bu katliamın ardından ülkemizde 3 günlük Milli yas ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz. Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük milli yas ilan edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Milli yas kararının ardından diziler ve programların yayın akışlarında da değişiklikler oldu.

Milli yas ilan edilmesinin ardından 18 Ekim Çarşamba günü televizyonda yayınlanan dizilerin yeni bölümleri ekrana gelmedi.

Peki 19 Ekim Perşembe (bugün) günü diziler yayınlanacak mı? İşte cevabı..

Diziler yayınlanacak mı?

Ülkemizde 3 günlük Milli yas ilan edilmesinden dolayı dizilerin yeni bölümleri bu hafta yayınlanmayacak.

Dizilerin önümüzdeki haftadan itibaren yeni bölümleri ile ekrana gelmesi bekleniyor..