Emekli Fenerbahçeli Tuncay Şanlı'nın son hali! "Bakınca kupa kaldırıyorsun" Türk futbol tarihine adını kazıyan topçulardan Tuncay Şanlı, Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oldu. Şanlı'nın son hali, izleyicilerin dikkatini çekti.

Fenerbahçe'nin Avrupa Kupalarında en çok gol atan futbolcusu Tuncay Şanlı, yeşil sahalardan emekliye ayrıldı.

Sakaryaspor altyapısında yetişen ve parmakla gösterilen bir futbol kariyeri çizen Şanlı, şimdilerde 41 yaşında.

2002 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Tuncay, sarı-lacivertli takımda 5 sezon oynadı ve ardından İngiltere'nin Middlesbrough takımına gitti.

Daha sonra sırasıyla Stoke City, Wolfsburg, Bolton ve Bursaspor'da top koşturan milli futbolcu, Umm Salal (Katar) ve Pune City (Hindistan) kariyerinin ardından futbolculuğu noktaladı.

Antrenörlük kariyerine Sakaryaspor'da başlayan Tuncay Şanlı, 2016'da teknik direktörlük görevine getirildiği takımdan 2017 yılında ayrıldı.

Yaşlanmıyor

Kameralardan uzak bir hayat süren Tuncay Şanlı'nın son hali ortaya çıktı.

Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olan Tuncay Şanlı, sevenlerini şaşırttı.

Görenler, "hiç yaşlanmamış", "5 dakika bakınca kupa kaldırıyorsun", "kadıköy boğası seni unutmadık" yorumunda bulundu.

İşte Tuncay Şanlı'nın şimdiki hali...