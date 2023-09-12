Fenerbahçeli Tadic Ayıp Etti: İşte 'Çetnik Selamı'nın Anlamı! Fenerbahçeli Sırp oyuncu Dusan Tadic'in 'Çetnik selamı' tepki topladı. Peki, Çetnik selamı nedir ne anlama gelir? İşte üç parmaklı selamın anlamı...

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Sırp tenisçi Novak Djokovic'in Amerika Açık'ta şampiyon olmasından sonra, Sırbistan A Milli Futbol Takımı'nı taşıyan uçakta da kutlama yapıldı.

Kutlamalarda Fenerbahçeli Dusan Tadic, 3 parmağıyla 'Çetnik selamı' yaptı.

Sırp futbolcuların bazılarının da dahil olduğu 'Çetnik selamı' tepkiyle karşılandı.

Çetnik selamı nedir

Çetnik Selamı, Balkan Savaşları döneminde ortaya çıkan ve Sırp milliyetçiliğinin sembolü haline gelen tarihi bir jesttir.

Bosna Savaşı'nda ırkçı Sırp çetelerin, Boşnak Müslüman aileleri öldürdükten sonra serçe ve yüzük parmaklarını kestikleri biliniyor.

Çetnik selamında serçe ve yüzük parmakları kapatılır ve kalan 3 parmak - baş, işaret ve orta parmak - açık tutularak yapılır. Sırp zafer işareti olarak geçer.

Tosic de yaptı

Sırplar için zafer anlamı taşıyan bu işareti daha önce eski Beşiktaşlı Dusan Tosic de yapmış ve hareketin Sırplar için bir selamlama ve sevinç ifade etme biçimi olduğunu belirtmişti.