Fenerbahçe’nin yıldızı Fred’in eşi güzelliğiyle nefes kesti! "Wanda Nara işine baksın" Fenerbahçe’nin yeni transferi Fred, kısa sürede taraftarların gönlünü fethetti. Yıldız golcünün geçtiğimiz gün eşiyle yaptığı Sultanahmet Camii ziyaretinden sonra, güzeller güzeli eşi gündeme bomba gibi düştü. Fred’in eşi güzelliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı.

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Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, futbol kariyerine olan katkılarıyla tanınırken, son günlerde aile hayatı ve eşiyle yaptığı ziyaretle gündemde.

Geçtiğimiz aylarda Manchester United’dan Fenerbahçe’ye transfer olan, sarı-lacivertlilerle 5 yıllık anlaşma imzalayan Fred, taraftarların gözdesi haline geldi.

Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, geçtiğimiz gün eşiyle birlikte Sultanahmet Camii’ni ziyaret etti.

Fred’in paylaşımı kısa sürede gündeme bomba gibi düşerken, en çok konuşulan konulardan biri de eşinin güzelliği oldu.

Eşi taraftarların beğenisini kazandı

2020 yılında nikah masasına oturan ve 4 yaşında oğlu bulunan çift, magazin gündemini salladı.

Fred'in eşinin sosyal medya pozlarına Fenerbahçe'li taraftarlar yorum ve beğeni yağdırdı.

Fred, 2016 yılından beri aşk yaşadığı sevgilisi Monique Salum ile 2020 yılında nikah masasına oturdu. Fred’in eşi Monique Salum, güzelliğinin yanı sıra birçok farklı özelliğiyle de dikkat çekiyor.

Fred’in eşi Brezilya’da Nükleer Enerji Geliştirme Merkezi’nde Kimya Mühendisi olarak görev yapıyor.

Mutlu birliktelikleriyle dikkat çeken çiftin bir de 4 yaşında oğlu var.