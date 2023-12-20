Gönül Dağı 119. bölüm 2. fragman: Taner ve Selma’ya ilk engel geldi! Nişanı bozup bir de… TRT 1’in reyting rekortmani Gönül Dağı dizisi, son bölümüyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmıştı. Yaseminin geri gelişiyle dizinin akıbeti merak konusu olmuştu. Gönül Dağı’ndan yeni fragman geldi. Taner ve Selma evliliğe adım atarken, bakın başlarına ne geliyor…

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ensonhaber.com

TRT 1'in hafta içi her gün ekranlara gelen ve geniş bir hayran kitlesi tarafından takip edilen dizisi Gönül Dağı, Anadolu'nun derinliklerinden ilham alarak dokunaklı ve sıcacık hikayeleri seyircilere sunuyor.

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu gibi usta isimlerin başrollerini üstlendiği dizi, duygusal anlatımı ve etkileyici performanslarıyla her bölümde izleyicileri büyülemeye devam ediyor.

Anadolu'nun bozkırından esinlenerek hayat bulan Gönül Dağı, son bölümüyle seyircilerin duygularına dokundu.

Dizinin yeni bölümü için merakla beklenen gelişmelerin ipuçları geldi. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Taner ve Selma'nın nişanı bozuluyor

Düğüncü Muammer’in ölümünün ardından küsen Veysel ve Kenan sonunda barıştı ve yüzler güldü. Ramazan ve Asuman’ın ev alma hayalleri suya düşecek.

Öte yandan milyonların beklediği gün geliyor. Taner, Selma’yı istemeye gidiyor. Ancak yüzükler takılmadan bir sürprizle karşılaşacak ve o yüzükler takılamayacak.

İşte Gönül Dağı 119. bölüm 2. fragman…