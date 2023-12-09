Gönül Dağı'nda o isim geri dönüyor! Taner ve Selma’nın aşkını paramparça edecek...

TRT1’in reyting rekorları kıran dizisi Gönül Dağı, 4. sezonuyla seyirciyi büyülemeye devam ediyor.
Dizinin uzun soluklu başarısıyla, dört yıldır ekranın en çok izlenen yapımları arasında yer alıyor.
Köprü Film imzası taşıyan dizi, hikayesine kattığı yeni oyuncularla birlikte eski oyuncuların da geri dönüşleriyle adından sıkça söz ettiriyor.
Geçtiğimiz bölümde dizide Kenan’ın şehir dışına giden eşi Elif geri dönmüş, izleyicileri şaşkına çevirmişti.
İzleyicilere bir şok haber daha! O isim de diziye geri dönüyor. Ancak bu durum Taner ve Selma için iyi olmayacak…
Yasemin geri dönüyor!
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Geçtiğimiz bölümlerde Taner ile nikah masasından dönen Yasemin karakteri diziye geri dönüyor. Ünlü oyuncu Merve Yıldız, 90. Bölümde diziye veda etmişti, 117. bölümde geri geliyor.
Yasemin2in geri dönüşü, sosyal medyada Taner ve Selma aşkını destekleyenlerden tepki çekti. İkilinin evlilik hayallerinin suya düşeceği iddia ediliyor.