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Gönül Dağı'nda o isim geri dönüyor! Taner ve Selma’nın aşkını paramparça edecek...

Gönül Dağı'nda o isim geri dönüyor! Taner ve Selma’nın aşkını paramparça edecek... TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nda izleyiciyi şoke eden bir gelişme yaşandı. Dizinin eski oyuncuyu geri dönüyor. Bakın Taner ve Selma'yı neler bekliyor...