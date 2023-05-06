Gönül Dağı'nın Selami'si Eser Eyüboğlu'nun eşi güzelliğiyle mest etti! "41 kere maşallah" Her hafta Cumartesi TRT 1 ekranlarında reyting rekorları kıran Gönül Dağı dizisi, oyuncularıyla gündeme geliyor. Dizide Selami karakteriyle gönüllerde taht kuran Eser Eyüboğlu'nun eşini gören gözlerine inanamıyor. Ünlü oyuncunun eşi güzelliğiyle herkesi büyülüyor.

3 sezondur Trt 1 ekranlarında yayınlanan, Anadolu insanının öyküsünü anlatan Gönül Dağı dizisinin oyuncularının özel hayatları merak ediliyor.

Başrollerinde Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu gibi isimlerin yer aldığı dizi her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitliyor.

Dizide Selami karakteriyle hafızalara kazınan Eser Eyüboğlu da özel hayatı merak edilen isimlerden biri.

Ünlü oyuncu Eser Eyüboğlu'nun 2015 yılında dünya evine girdiği eşini gören gözlerine inanamıyor. Bakan bir daha bakıyor.

Eşi güzelliğiyle büyülüyor

Doksanlar, Şevkat Yerimdar, Doksanlar gibi projelerde yer alan Eser Eyüboğlu’nun eşini güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakıyor.

Magazin basınından uzak bir hayat sürdüren Eser Eyüboğlu, 2015 yılıonda Zeynep Eyüboğlu ile nikha masasına oturdu.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü oyuncu, eşi ve çocuklarıyla verdiği pozları paylaşmayı ihmal etmiyor.