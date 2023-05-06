3 sezondur Trt 1 ekranlarında yayınlanan, Anadolu insanının öyküsünü anlatan Gönül Dağı dizisinin oyuncularının özel hayatları merak ediliyor.
Başrollerinde Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu gibi isimlerin yer aldığı dizi her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitliyor.
Dizide Selami karakteriyle hafızalara kazınan Eser Eyüboğlu da özel hayatı merak edilen isimlerden biri.
Ünlü oyuncu Eser Eyüboğlu'nun 2015 yılında dünya evine girdiği eşini gören gözlerine inanamıyor. Bakan bir daha bakıyor.
Eşi güzelliğiyle büyülüyor
Doksanlar, Şevkat Yerimdar, Doksanlar gibi projelerde yer alan Eser Eyüboğlu’nun eşini güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakıyor.
Magazin basınından uzak bir hayat sürdüren Eser Eyüboğlu, 2015 yılıonda Zeynep Eyüboğlu ile nikha masasına oturdu.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü oyuncu, eşi ve çocuklarıyla verdiği pozları paylaşmayı ihmal etmiyor.