Gören şok oldu! Zehra Güneş Ve Ebrar Karakurt'un eski halleri sosyal medyada gündeme oturdu! Filenin Sultanları'nın başarılı isimlerinden Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt'un yıllar önceki karesi sosyal medyada gündem oldu. İşte Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt'un 14 yıl önceki halleri..

ensonhaber.com A Milli Kadın Voleybol takımının başarılı isimlerinden Zehran Güneş ve Ebrar Karakurt'un 14 yıl önceki fotoğrafları ortaya çıktı. Milletler Ligi ve Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olarak büyük bir başarıya imza atan voleybolcularımız son dönemde sık sık gündeme geliyorlar. Dünyanın 1 numarası olan Filenin Sultanları gösterdikleri performans ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Son olarak Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt'un 14 yıl önceki halleri sosyal medyada gündeme oturdu. İşte Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt'un 14 yıl önceki halleri.. Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt'un yıllar önce çekilen bu karesi sosyal medyada günün en çok konuşulanları arasında yer aldı. Sosyal medya kullanıcıları bu kareyi alıntılayarak binlerce yorumda bulundular.

Salih Demirgan

Seo Editor

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