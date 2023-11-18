Güzelliğiyle hayran bıraktı! Burcu Biricik davet tarzıyla büyüledi: 'Alev aldı buralar'

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Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Nalan karakteri ile büyük beğeni toplayan Burcu Biricik güzelliğiyle adından söz ettiriyor.
Burcu Biricik geçtiğimiz gün katıldığı bir davetteki tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.
Her paylaşımı büyük beğeni toplayan ünlü oyuncunun davet tarzı takipçilerinden tam not aldı.
Siyah bir elbise tercih eden Burcu Biricik davette verdiği bazı pozları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
Burcu Biricik'in o pozları kısa sürede gündeme otururken binlerce beğeni ve yorum aldı. İşte o kareler..