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    • 'Güzellik anneden tabi' Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal şezlonga serildi, dekoltesiyle esti geçti!

    'Güzellik anneden tabi' Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal şezlonga serildi, dekoltesiyle esti geçti!

    Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray'ın, Cihan Ünal'la olan evliliğinden doğan kızı Yağmur Ünal, cesur pozlar yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2022 - 11:58
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    'Güzellik anneden tabi' Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal şezlonga serildi, dekoltesiyle esti geçti!

    Yeşilçam'un usta oyuncusu Türkan Şoray ve meslektaşı Cihan Ünal, 1983 yılında hayatını birleştirdi. Dizi setinde tanışıp aşık olan çiftin mutlulu kısa süre içinde bebekle taçlandı.

    Türkan Şoray ve Cihan Ünal, 21 Ekim 1985 tarihinde kızları Yağmur'u kucağına aldı.

    Yağmur Ünal, eğitim hayatını tamamladıktan sonra anne ve babasının izinden gitmeyi tercih etti ancak kamera arkasında yer aldı.

    Yapımcı olan Yağmur Ünal, son olarak Aşk Mantık İntikam dizisini ekranlara getirdi.

    Kariyerinin yanı sıra annesi Türkan Şoray'a benzerliği ve güzelliği ile dikkat çeken Yağmur Ünal, sosyal medyada da adından söz ettiriyor.

    Yağmur Ünal'dan şezlong şov

    37 yaşındaki ünlü isim, paylaştığı iddialı kareler ile beğeni topluyor.

    Spora ağırlık veren ve fiziği ile göze çarpan Yağmur Ünal, dekolteli ve bikini pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.

    Son olarak tatilden pozlarını yayınlayan Ünlai şezlongtaki kareleriyle gündem oldu. Ünlü isme binlerce beğeni ve yorum geldi.

    Güzellik anneden tabi Türkan Şoray ın kızı Yağmur Ünal şezlonga serildi, dekoltesiyle esti geçti! #1

    Güzellik anneden tabi Türkan Şoray ın kızı Yağmur Ünal şezlonga serildi, dekoltesiyle esti geçti! #2

    Güzellik anneden tabi Türkan Şoray ın kızı Yağmur Ünal şezlonga serildi, dekoltesiyle esti geçti! #3


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