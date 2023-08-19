Hadise dekolteli pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti! 'Fizik kadın' Ünlü şarkıcı Hadise, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile adından söz ettirmeye devam ediyor. İşte Hadise'nin binlerce beğeni alan o paylaşımı..

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Ünlü şarkıcı Hadise sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ile takipçilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Özel hayatı ile de sık sık magazin gündeminde yer alan Hadise son olarak Instagram'da verdiği pozlar ile adından söz ettirdi.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alan Hadise'nin her paylaşımı kısa sürede gündeme oturuyo

Instagram'da 14.5 milyon gibi büyük bir takipçi kitlesi bulunan şarkıcının her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alıyor.

37 yaşında olan Hadise hem cesur tarzıyla hem de özel hayatı ile sık sık dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

K atıldığı bir düğünde verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan Hadise kırmızı elbisesiyle takipçilerinden tam not aldı.

İşte Hadise'nin son Instagram paylaşımı..