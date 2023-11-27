ensonhaber.com
Bambaşka Biri dizisiyle ekranlarda olan Hande Erçel, izleyicilerin yakın merceğinde.
Instagram'ı aktif kullanan Erçel, paylaşımlarına tam gaz devam ediyor.
Kariyerinde en zirve zamanlarını yaşayan ünlü oyuncu, güzelliğiyle adından söz ettiriyor.
Şimdilerde Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel'i görenler beğenmeden geçemiyor.
Dekolte şov
30 yaşındaki Hande Erçel, ensesinden beline kadar inen dekoltesiyle nefes kesti.
Düzgün fiziğiyle beğeni toplayan Erçel, görenleri hayran bıraktı.
31 milyon takipçili güzel oyuncu, övgü dolu yorumla aldı.