Son olarak Üvey Anne dizisinde Serap karakteriyle ekranlara gelen Hazal Filiz Küçükköse, yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Kötü rollerdeki etkileyici performansları ve oyunculuğuyla izleyicilerin takdirini kazanan ünlü oyuncu, hem güzelliği hem de yetenekleriyle gönüllerde taht kuruyor.
Hazal Filiz Küçükköse, oyunculuk kariyerine Beni Affet gibi günlük dizilerle adım atmış ve izleyicilerin kalbinde özel bir yer edinmişti.
Ardından Kara Sevda, Bir Peri Masalı gibi önemli yapımlarda rol alarak başarılı performansıyla adından söz ettirdi.
Şimdilerde ekranlardan uzak olan Hazal Filiz Küçükköse, sosyal medya pozuyla gündemde!
Derili kombini nefes kesti!
Kusursuz fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Hazal Filiz Küçükköse, deri payetli elbisesiyle cesur pozlar verdi.
Verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü oyuncu, kısa sürede gündeme oturdu.
Sosyal medya kullanıcıları, pozlara akın etti. Binlerce beğeni ve yorum geldi.