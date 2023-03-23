Bazı şeyler ağır geldi demişti! Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur tesettür taktı, gören beğendi... Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un Yeşilçam oyuncusu Necla Nazır ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Tuğçe Tayfur, tesettürlü haliyle beğeni topladı.

Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'un, yaklaşık 30 yıldır birlikte yaşadığı 2007 yılında ayrıldığı sinema oyuncusu Necla Nazır'dan ses sanatçısı Tuğçe Tayfur adında bir kızı bulunuyor.

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızı şarkıcı Tuğçe Tayfur, babasının yolundan giderek müzikle ilgilendi.

"Babamın Şarkıları" adlı albüm çıkartan Tuğçe Tayfur, "Bu işin bazı şeyleri bana ağır gelmeye başladı" diyerek, sahneleri bıraktığını duyurdu.

Bir süredir gözlerden uzak yaşayan ve sosyal medya hesabından eski paylaşımlarının tamamını silen Tuğçe Tayfur, başını örttü.

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından tesettürlü pozlarını paylaşınca magazin gündemine düştü.

Başörtüsü açıklaması

“Ben tesettüre girdiğimi açıklamadım” diyen ünlü isim “Ağzımdan hiç öyle bi laf çıkmadı. Sadece kendi instagram sayfamda her instagramı olan gibi günlük fotoğraflarımı paylaşıyorum. İslam dinine inananlar için tesettür bu değil. Örtünmek bu değil. Ama dinimiz hoşgörü dini..” dedi.

35 yaşındaki Tuğçe Tayfur açıklamasına, “Ben kendi nefsimle mücadele ediyorum yoksa herkes gibi ben de farkındayım örtünmenin bu olmadığının. Allah en doğru şekilde yapmayı nasip etsin. Şimdiden herkese hayırlı ramazanlar. Sevgiler” sözleri ile devam etti.

Takipçileri ise ünlü isme destek ve beğeni mesajları yazdı.