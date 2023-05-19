Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Şahan Gökbakar'a tepki gösterdi! "Bu ne üslup" Kızılcık Şerbeti dizisinin Fatih'i Doğukan Güngör, siyasi eleştirileriyle dikkat çeken oyuncu Şahan Gökbakar'a yanıt verdi.

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Magazin dünyasından birçok isim, siyasete dair yorumlarda bulunuyor. Dikkat çeken isimlerden biri de Şahan Gökbakar oldu.

Özellikle son dönemlerde yaptığı siyasi paylaşımlarla gündemden düşmeyen ünlü komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar, Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

“Bir kere kağıttan okuma işini bir kenara bırak" diyerek sözlerine başlayan Gökbakar, "Bu söylediklerini ilk turdan önce söyleyecektin. Senin videona terörist montajlayıp mitinginde oynatan iktidara aynı bu şekilde defalarca söyleyecektin. Teröristle kim işbirliği yapıyor, ‘Ne diyorsunuz siz?’ diyecektin’…" ifadelerini kullandı.

“Kızılcık Şerbeti“nin Fatih’i Doğukan Güngör, attığı tweet’ten dolayı Şahan Gökbakar‘ı yanıt verdi.

Üslubunu eleştirdi

Doğukan Güngör, Gökbakar’ı etiketleyerek “Bu üslup ne ya? Bir şeyi söylemenin milyonlarca yolu varken sokak jargonunu tercih etmenizin sebebi ne? Ayrıca birebir de tanımadığımız, belli bir hukuka erişmediğimiz insanlara nezaketen siz diye hitap edilir…” yazdı.