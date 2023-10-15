MasterChef'te haftanın son eleme adayı kim oldu? MasterChef Türkiye All Star'da eleme potasına kim gitti? MasterChef Türkiye All Star'ın bu haftaki yedinci ve son eleme adayı belli oldu. İşte eleme potasına giden o isim..

ensonhaber.com TV8 ekranlarının popüler yemek yarışması MasterChef Türkiye All Star'da bu haftanın son eleme adayı belli oldu. Mavi takım ve kırmızı takım hafta boyunca takım oyunlarında hünerlerini sergiledi. MasterChef Türkiye All Star'ın 14 Ekim Cumartesi akşamı yayınlanan 118. bölümünde, yarışmacılar en lezzetli tuzda balık yemeği yapmak için mücadele etti. Şefler Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın tadımları sonrası en iyi tabağı yapan isimler Eren, Barbaros, Alican, Hasan, Dilara, Tanya oldu. Bu haftanın 7. eleme adayının belirleneceği gecenin finaline ise Azize ve Tolga kaldı. Peki, MasterChef'te son eleme adayı kim oldu? İşte eleme potasına giden son isim.. Son eleme adayı belli oldu MasterChef Türkiye All Star'da haftanın son eleme adayı Tolga oldu. Böylelikle MasterChef'te bu haftanın eleme adayları Tahsin, Sergen, Kerem, Kıvanç, Metin, Esra ve Tolga oldu.