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Milli futbolcumuz Merih Demiral, Fenerbahçe'ye transfer olan Leonardo Bonucci hakkında bir paylaşım yaptı.
Merih Demiral bir dönem Juventus'ta birlikte forma giydiği arkadaşının Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından hoşgeldin paylaşımında bulundu.
Fenerbahçe'nin transfer için anlaşmaya vardığı Leonardo Bonucci, bugün oynanan Fenerbahçe-Konyaspor maçını tribünden takip etti.
Son olarak Union Berlin forması giyen Leonardo Bonucci, milli futbolcumuz Merih Demiral ile Juventus'ta birlikte oynamıştı.
Leonardo Bonucci hakkında, bir dönem Juventus'ta birlikte forma giydikleri Merih Demiral'dan paylaşım geldi.
Merih Demiral yaptığı paylaşımda "Türkiye’ye hoşgeldin kardeşim! Başarılar" notunu ekledi.