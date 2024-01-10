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Merih Demiral'dan Bonucci paylaşımı: "Türkiye’ye hoşgeldin kardeşim"

Merih Demiral'dan Bonucci paylaşımı: "Türkiye’ye hoşgeldin kardeşim" Merih Demiral, Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı İtalyan stoper Leonardo Bonucci için bir paylaşım yaptı. İşte Merih Demiral'ın Bonucci paylaşımı...