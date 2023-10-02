Müge Anlı'nın o kareleri sosyal medyayı salladı: Mini elbisesiyle baş döndürdü! "Kadın dediğin..." Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunucusu Müge Anlı, sosyal medya hesabından paylaştığı bazı kareler ile hayranlarını mest etmeyi başarıyor.

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ATV ekranlarında yayınlanan Müge ile Tatlı Sert'in sunucusu Müge Anlı, Türk televizyon tarihinin en sevilen isimleri arasında yer alıyor.

Güvenilir oluşuyla herkesin kalbinde taht kuran Anlı, programı sayesinde de karanlıkta kalmış birçok olaya ışık tutuyor.

Cinayetler, kayıplar ve daha birçok olaya değinen Anlı, uzun süren bir dönemin ardından sosyal medya hesabı açtı.

Sosyal medya kullanmaktan kaçınan Anlı, evlendikten sonra ise düğün karelerini paylaşmayı da tercih etmedi.

Ancak Müge Anlı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı iki kare, hayranlarının gündeminden düşmüyor.

Güzelliğini gözler önüne seren kareler

Sosyal medya hesabına siyah ve mavi mini elbisesiyle çektirdiği kareleri yükleyen Anlı, sık sık bu pozlarıyla gündem oluyor.

Kusursuz fiziğini ve güzelliğini gözler önüne seren Müge Anlı'nın bu karelerine ise hayranlarından beğeni ve yorum yağıyor.