TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, dördüncü sezonunda da reyting rekorları kırmayı başardı.
Konusu ve oyuncu kadrosuyla herkesi ekran başına kilitleyen diziyle ilgili yaşanan gelişmeler ise yakından takip ediliyor.
Berk Atan, Cihat Süvarioğlu ve Semih Ertük'ün başrolünde yer aldığı diziye eski kadrodan birinin döneceği öğrenildi.
Seyirciler bu ismin Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan olduğunu düşündü ancak gerçek kısa bir süre sonra ortaya çıktı.
Asya'nın kardeşi dönüyor
Bir dönem Ramazan ile nişanlanan Asya'nın ağabeyi Hamdi, diziye geri dönüyor.
Burak Haktanır'ın geri dönüsü seyirciyi heyecanlandırdı. Haktanır haberi, "Gönül Dağı’nın Hamdi’si yıllar sonra hapisten çıkıp Gedelli’ye geri dönüyor.
30.09.2023 Cumartesi akşamı 107. Bölümde Hamdi karakteri ile Gönül Dağı’na geri dönüyorum." sözleriyle duyurdu.