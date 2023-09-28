Selma Öğretmen'i gözyaşlarına boğacak gelişme: Gönül Dağı'nda "ölen" isim kadroya geri dönüyor! Gönül Dağı ile ilgili bomba bir haber gündeme düştü. Kadroya eski bir oyuncunun dahil olacağı öğrenildi. Bu oyuncunun Dilek karakteri olduğuna yönelik söylemler ise seyirciyi heyecanlandırdı.

ensonhaber.com TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, dördüncü sezonunda da reyting rekorları kırmayı başardı. Konusu ve oyuncu kadrosuyla herkesi ekran başına kilitleyen diziyle ilgili yaşanan gelişmeler ise yakından takip ediliyor. Berk Atan, Cihat Süvarioğlu ve Semih Ertük'ün başrolünde yer aldığı diziye eski kadrodan birinin döneceği öğrenildi. Seyirciler bu ismin Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan olduğunu düşündü ancak gerçek kısa bir süre sonra ortaya çıktı. Asya'nın kardeşi dönüyor Bir dönem Ramazan ile nişanlanan Asya'nın ağabeyi Hamdi, diziye geri dönüyor. Burak Haktanır'ın geri dönüsü seyirciyi heyecanlandırdı. Haktanır haberi, "Gönül Dağı’nın Hamdi’si yıllar sonra hapisten çıkıp Gedelli’ye geri dönüyor. 30.09.2023 Cumartesi akşamı 107. Bölümde Hamdi karakteri ile Gönül Dağı’na geri dönüyorum." sözleriyle duyurdu.