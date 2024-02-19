Survivor All Star'da olaylı gece: İki kavga birden yaşandı Survivor All Star'ın dün akşamki bölümü birbirinden heyecanlı dakikalara sahne oldu. Pınar ve Sema arasındaki gerilim bir anda kavgaya dönüştü. Diğer yandan Ogeday'ın Hakan'la yaşadığı gerginlik yarışmanın yarıda kesilmesine sebep oldu.

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ensonhaber.com

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor All Star'da ipler yine gerildi.

Dokunulmazlık oyununda Pınar Saka ile Sema Ocak arasında gerginlik yaşandı.

Pınar'ın 'Sen Şahmaransın' sözlerinden sonra Sema ilk başta sakin kaldı.

İkili arasında seçimden ötürü yaşanan gerginlik çok yükseldi.

Pınar, Seda ve Sema arasında gerginlik: Seda zor zapt edildi

Pınar Saka'nın kardeşine olan sözlerine sinirlenen Seda Ocak da Pınar Saka'nın üzerine doğru koşarken yarışmacılar tarafından zor zapt edildi.

Pınar, Seda ve Sema arasındaki gerginliğin yanı sıra bu kez de Hakan ve Ogeday birbirine girdi.

Ogeday ve Hakan'ın gerilimi, yarışmanın yarıda kesilmesine neden oldu.

Bu sefer de Ogeday'la Hakan kapıştı

Oyun esnasında Hakan'ın yapamadığını söyleyen Ogeday, oyun bitince kendine hakim olamadı.

Ogeday, Hakan'a "Şov yapma Panorama'da anlatırsın bunu, 'Ogeday' şişe attı diye." dedi.

Bunun üzerine Hakan ve Ogeday arasında bir gerilim yaşandı.

Ilıcalı devreye girdi

Yasin ve Poyraz'ın ise Ogeday'ı sakinleştirmek ve durdurmak için tuttukları anlar ekranlara geldi.

Acun Ilıcalı ise Ogeday'ı sakinleştirmek için devreye girdi.

Kavga esnasında ise Aysu sert bir şekilde yere düştü.

Hakan ise yarış alanını terk etti.