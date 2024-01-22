Survivor All Star'da yeni eleme adayı belli oldu Önceki gün Survivor All Star'da Sercan, 6 oy alarak haftanın 1. eleme adayı olmuştu. Sercan'ın eleme düellosunda karşısına çıkacak isim Bozok olarak belirlendi.

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ensonhaber.com

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor All Star'da yine heyecan doruktaydı.

Dün akşamki bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı.

Kritik oyunda kazanan takım dokunulmazlığın sahibi olurken kaybeden takımdan 1 yarışmacı eleme potasına gönderildi.

Parkurda en başarılı performansı gösteren ve hedeflenen sayıya erişen mavi takım oldu.

Kırmızı takım konseye gitti

Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım ise konseye gitti.

Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım konseyi de gergin geçti.

Oylama sonucunda kutudan Bozok ve Özgür'e altışar oy çıktı.

Oylama öncesinde Acun Ilıcalı, kırmızı takım kaptanının Özgür olduğunu açıklamıştı.

Sercan ve Bozok karşı karşıya gelecek

Oylama sonucunda potaya girecek ismi belirlemek kaptana düştü.

Özgür'ün belirlediğine göre eleme adayı Bozok oldu.

Önceki gün Survivor All Star'da Sercan, 6 oy alarak haftanın 1. eleme adayı olmuştu.

Bu durum karşısında eleme adayları Sercan ve Bozok oldu. İki yarışmacı eleme düellosunda mücadele verecek.