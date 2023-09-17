TV'de pazar: Bugün hangi diziler var? İşte 17 Eylül 2023 yayın akışları

Pazar gününü TV karşısında geçirenler, kanallar arasında geziniyor.
Birçok dizi, yarışma ve film, izleyicilerle buluşacak.
Aksiyon, macera, dram, komedi gibi türler farklı kanallarda yerini alacak.
Peki, pazar günü TV'de neler var? İşte 17 Eylül 2023 Pazar günü kanalların günlük yayın akışları...
ATV yayın akışı
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Yerli Sinema Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:30 Aldatmak
15:45 Ben Bu Cihana Sığmazam
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
Kanal D yayın akışı
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
14:00 Arka Sokaklar
16:00 Dilek Taşı
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Maymunlar Cehennemi: Başlangıç
Star TV yayın akışı
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Murat Aksoy İle Hafta Sonu
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk
14:00 Yalı Çapkını
16:00 Ömer
19:00 Star Ana Haber
20:00 Yalı Çapkını
Fox TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Yabani
14:00 Ruhun Duymaz
16:00 Bambaşka Biri
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Bambaşka Biri
TRT 1 yayın akışı
08:25 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Hayatımın Neşesi
15:50 Benim Güzel Ailem
19:00 Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Enzo: Yağmurda Yarış Sanatı
Show TV yayın akışı
08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Yerli Sinema İşte Hayat
14:45 Yerli Sinema Öyle Olsun
16:45 Yerli Sinema Mavi Boncuk
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
23:15 Yerli Sinema Gerzek Şaban
01:15 Yerli Sinema işte Hayat
TV8 yayın akışı
09:30 Gençlik Rüzgarı
10:45 Gazete Magazin
12:30 Gazete Magazin
16:15 Yabancı Sinema Asi Kabadayı
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 %100 Futbol