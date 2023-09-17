TV'de pazar: Bugün hangi diziler var? İşte 17 Eylül 2023 yayın akışları Pazar günü televizyonda yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları belli oldu. İşte 17 Eylül 2023 ATV, Kanal D, Star TV, FOX TV, Show TV, TV8, ve TRT 1 yayın akışları...

ensonhaber.com Pazar gününü TV karşısında geçirenler, kanallar arasında geziniyor. Birçok dizi, yarışma ve film, izleyicilerle buluşacak. Aksiyon, macera, dram, komedi gibi türler farklı kanallarda yerini alacak. Peki, pazar günü TV'de neler var? İşte 17 Eylül 2023 Pazar günü kanalların günlük yayın akışları... ATV yayın akışı 07:30 ATV’de Hafta Sonu 10:00 Yerli Sinema Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet 11:30 Dizi TV 12:30 Aldatmak 15:45 Ben Bu Cihana Sığmazam 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kim Milyoner Olmak İster? Kanal D yayın akışı 08:30 Konuştukça 09:30 Set Ekstra 09:45 Magazin D Pazar 13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi 14:00 Arka Sokaklar 16:00 Dilek Taşı 18:30 Kanal D Ana Haber 20:00 Yabancı Sinema Maymunlar Cehennemi: Başlangıç Star TV yayın akışı 08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi 09:00 Murat Aksoy İle Hafta Sonu 11:00 Tülin Şahin İle Moda 12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk 14:00 Yalı Çapkını 16:00 Ömer 19:00 Star Ana Haber 20:00 Yalı Çapkını Fox TV yayın akışı 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu 11:15 Ekonomi Arası 11:20 Yabani 14:00 Ruhun Duymaz 16:00 Bambaşka Biri 19:00 Fox Ana Haber 20:00 Bambaşka Biri TRT 1 yayın akışı 08:25 Alparslan: Büyük Selçuklu 11:45 Enine Boyuna 13:00 Hayatımın Neşesi 15:50 Benim Güzel Ailem 19:00 Ana Haber 20:00 Yabancı Sinema Enzo: Yağmurda Yarış Sanatı Show TV yayın akışı 08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı 10:00 Pazar Sürprizi 13:00 Yerli Sinema İşte Hayat 14:45 Yerli Sinema Öyle Olsun 16:45 Yerli Sinema Mavi Boncuk 18:25 Hafta Sonu Ana Haber 20:00 Kızılcık Şerbeti 23:15 Yerli Sinema Gerzek Şaban 01:15 Yerli Sinema işte Hayat TV8 yayın akışı 09:30 Gençlik Rüzgarı 10:45 Gazete Magazin 12:30 Gazete Magazin 16:15 Yabancı Sinema Asi Kabadayı 20:00 MasterChef Türkiye All Star 00:15 %100 Futbol

Google News

Abone Ol