TV'de pazar: Bugün hangi diziler var? İşte 17 Eylül 2023 yayın akışları
ensonhaber.com

Pazar gününü TV karşısında geçirenler, kanallar arasında geziniyor.

Birçok dizi, yarışma ve film, izleyicilerle buluşacak.

Aksiyon, macera, dram, komedi gibi türler farklı kanallarda yerini alacak.

Peki, pazar günü TV'de neler var? İşte 17 Eylül 2023 Pazar günü kanalların günlük yayın akışları...

ATV yayın akışı

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Yerli Sinema Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:30 Aldatmak

15:45 Ben Bu Cihana Sığmazam

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

Kanal D yayın akışı

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

14:00 Arka Sokaklar

16:00 Dilek Taşı

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Maymunlar Cehennemi: Başlangıç

Star TV yayın akışı

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Murat Aksoy İle Hafta Sonu

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk

14:00 Yalı Çapkını

16:00 Ömer

19:00 Star Ana Haber

20:00 Yalı Çapkını

Fox TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Yabani

14:00 Ruhun Duymaz

16:00 Bambaşka Biri

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Bambaşka Biri

TRT 1 yayın akışı

08:25 Alparslan: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Hayatımın Neşesi

15:50 Benim Güzel Ailem

19:00 Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Enzo: Yağmurda Yarış Sanatı

Show TV yayın akışı

08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Yerli Sinema İşte Hayat

14:45 Yerli Sinema Öyle Olsun

16:45 Yerli Sinema Mavi Boncuk

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

23:15 Yerli Sinema Gerzek Şaban

01:15 Yerli Sinema işte Hayat

TV8 yayın akışı

09:30 Gençlik Rüzgarı

10:45 Gazete Magazin

12:30 Gazete Magazin

16:15 Yabancı Sinema Asi Kabadayı

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 %100 Futbol