ÜNLÜLER GEÇİDİ! O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünün fragmanı yayınlandı!

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı Cumartesi akşamı TV8 ekranlarında yayınlanacak. İşte tanıtım videosu..

TV8 ekranlarının sevilen programları arasında yer alan O Ses Türkiye her yılbaşında ünlüleri bir araya getirerek özel bir yılbaşı programı hazırlıyor.

Birçok ünlü ismin şarkı söyleceği gecede jüri koltuğunda Murat Boz, Ebru Gündeş, Yıldız Tilbe ve Seda Sayan yer alıyor.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında bu sene Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Ebru Şahin, Ayça Ayşin Turan, Alina Boz, Nilsu Berfin Aktaş, Danla Bilic, Cemal Can Canseven, Talat Bulut, Cemre Baysel, Şafak Sezer, Onur Buldu, Melis Sezen, Büşra Pekin, Köfn ve Eser Yenenler, Hazal Subaşı, Selçuk Yöntem, Selin Şekerci ve Köfn yer alıyor.

O Ses Türkiye Yılbaşı özel programı 31 Aralık Cumartesi akşamı ekranlara gelecek. İşte merakla beklenen tanıtım videosu..

O Ses Türkiye Yılbaşı özel VİDEO