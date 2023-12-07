Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten'den cesur pozlar! "Pişman ettirir" 2014 yılında nikah masasına oturduğu oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile 2019 yılında boşanan Melis İşiten, sosyal medya pozlarıyla dikkat çekti.

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Pis Yedili, Sefirin Kızı, Üç Kuruş ve Sakla Beni gibi dizilerle oyunculuğundan söz ettiren Uraz Kaygılaroğlu, özel hayatıyla da gündeme geliyor.

Kariyerindeki zirve dönemini yaşayan Kaygılaroğlu, Haziran 2014'te oyuncu Melis İşiten'le evlendi.

Ada adında bir kızı olan çift, Temmuz 2019'da boşandı.

Melis İşiten ile arkadaşlığını sürdüren Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz günlerde eski eşinin programına konuk oldu.

Cesur Melis

Eşinin akabinde ününe ün katan Melis İşiten, güzelliğiyle dikkatleri çekiyor.

Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan İşiten, cesur pozlar vermekten geri durmuyor.

Sarı saçları, fit görüntüsü ve mavi gözleriyle beğeni toplayan Melis İşiten, Instagram'a damga vuruyor.

İşiten'in karelerini görenler, Uraz Kaygılaroğlu'na gönderme yaparak "Kaybettiğine dön bir bak", "Pişman mısın", "Tanrı kadını yarattı" gibi yorumlar yazıyor.

İşte Melis İşiten'in etkileyici pozları...