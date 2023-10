Vahdet Erdoğan duyurdu! İşte C Takımı filminin çıkış tarihi… Nasipse Olur ve Sil Baştan Kaynanam gibi filmlerin yapımcısı Vahdet Erdoğan, şimdi de Murat Akkoyunlu, Toygan Avanoğlu, Turgay Tanülkü gibi önemli isimleri bir araya getiren yeni komedi filmi "C Takımı"nın vizyon tarihini duyurdu. Erdoğan, "C Takımı"nın 16 Şubat 2024'te seyirciyle buluşacağını açıkladı.

ensonhaber.com Vahdet Erdoğan’ın, yönetmenliğini Bora Onur’un yaptığı, senaryosunu Barış Başar’ın kaleme aldığı “C Takımı”, yıldız isimleri buluşturdu. Erdoğan, Sil Baştan Kaynanam ve Nasipse Olur gibi tanınmış filmleriyle bilinirken, yeni projesi "C Takımı" için heyecanını dile getirdi. Erdoğan, "Çok harika bir iş ortaya çıktı. Başladığımız gibi güzel bir şekilde tamamlıyoruz. Bundan sonraki notu ise izleyicilerimize bırakıyoruz." sözleriyle "C Takımı" filminin vizyon tarihini de açıkladı. Güçlü kadro dikkati çekti C Takımı’nda Ferdi Akarnur, Altan Erkekli, Çağatay Akman, Alparslan Özmol, Dost Elver, Aşkım Kapışmak, Alper Saldıran, Toygan Avanoğlu ve Turgay Tanülkü gibi deneyimli isimler yer alıyor. EDHO'nun yıldızı da kadroda Bu isimler ise hepimizin yakından tanıdığı ünlüler... Özellikle Turgay Tanülkü, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle gönüllerde taht kurdu. C Takım'ı 16 Şubat'ta vizyonda olacak! Bora Onur'un yönetmenliğini üstlendiği "C Takımı'nın senaryosu Barış Başar tarafından yazıldı. Vahdet Erdoğan'ın yapımcılığını üstlendiği film, birçok yıldız oyuncuyu da bir araya getirdi. 30 yıldır süren dostluklarını temel alan filmde, başrolleri Barış Başar, Sera Tokdemir, Murat Akkoyunlu, Toygan Avanoğlu, Turgay Tanülkü, Ömer Kurt ve Hakan Bulut paylaşıyor. C Takımı, yedi kişinin yaşadığı maceraları sinemaya taşıayacak. Filmde yer alan diğer isimler Filmde bu isimlere Dilara Üçüncüoğlu, Emir Sefa Yıldırım, Billur Yılmaz, Abdül Süsler, Yasemin Sümer, Öykü Uslu, Yonca Başak Kurum eşlik ederken filmin kadrosunda Dost Elver, Ferdi Akarnur, Alper Saldıran, Altan Erkekli, Alpaslan Özmol, Mustafa Şahin ve Cansu Canan Özgen gibi yıldız isimler bulunuyor. Aynı anda filmin müziklerini yapan Çağatay Akman da filmin kadrosunda yer alıyor. Sinema salonları uzun zaman sonra dolacak 90’lı yıllarda ve günümüzde geçen lisede tanışan bir grup arkadaşın başına gelen olayları anlatan C Takımı’nın 16 Şubat 2024’te vizyona girmesi bekleniyor. Sil Baştan Kaynanam ve Nasipse Olur filmleri ile adını duyuran yapımcı Vahdet Erdoğan “Güzel başladı güzel bitiriyoruz. Oyuncu arkadaşlarıma sette çalışan herkese çok teşekkür ediyorum. Harika bir iş çıktı. Bundan sonraki notu izleyiciler verecek” dedi. C Takımı filminin konusu nedir? Filmde lise arkadaşları Murat 131, Yağmur, Ferdi Hoca, Süslü İbo ve Kuru Ahmet’in başından geçenler anlatılıyor. Ekip, tek kadın üyesi Yağmur’un başına gelenlerin ardından eski mahalle kabadayısı hırsız Necmi’yi de ekibe dâhil ederek intikam almak adına yaptıkları planın ters tepeceğinden bihaberdirler. Bu yolun sonu nereye mi gider? Belki düz belki engebeli ancak yepyeni maceralara kahkaha ve aksiyon dolu bir yolculuk artık başlamıştır ve geri dönüş de yoktur.