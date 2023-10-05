Yalı Çapkını 40. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: Mendilleri hazırlayın, gözyaşları sel olacak! Yeni sezonuyla reytingleri altüst eden Yalı Çapkını dizisinden bomba gibi bir fragman geldi. Ferit ve Seyran’ın gözyaşları, izleyicilere duygu dolu anlar yaşatacak. Diğer yandan Suna’nın haykırışı yürekleri burkacak. İşte Yalı Çapkını 40. bölüm 3. fragmanı...

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Star TV’nin fenomen dizisi Yalı Çapkını, yeni sezonuyla izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Reytinglerde zirveye oturan dizi duygusal anlar yaşatmaya devam ediyor. Dizinin başarılı yönetmenliğini Burcu Alptekin üstlenirken, senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor. Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yalı Çapkını dizisinde; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ gibi güçlü isimler yer alıyor. Geçtiğimiz bölümüyle ekranlara damga vuran Yalı Çapkını, yeni fragmanıyla izleyicileri gözyaşlarına boğacak. Suna ve Abidin yüzleşiyor! Tatil için Marmaris'e giden Korhanlar, gece eğlenmeye çıkacak. Büyük acılar çeken Suna, alkolün etkisiyle Abidin'e öfke kusacak. Suna'nın sözleriyle birlikte Ferit ve Seyran'ın duygusal anları da izleyicilere duygusal anlar yaşatacak. İşte yeni bölüm fragmanı...