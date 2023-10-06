Yargı bu kez milyonları ağlatacak! Yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Mercan ölmedi… Pazar günlerinin reyting rekortmeni Yargı dizisi, eni bölümüyle izleyicilere duygu dolu anlar yaşatacak. Ceylin ve Ilgaz’ın kızı Mercan’ın ölüp ölmediği ortaya çıktı. İşte yeni bölüm fragmanı…

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Türk televizyonunun sevilen yapımcılarından Kerem Çatay'ın imzasını taşıyan ve usta yönetmen Ali Bilgin'in yönettiği "Yargı" dizisi, yeni sezonuyla izleyicileri büyülemeye devam ediyor. Başarılı kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken bu yapım, her pazar ekranlarda izleyicilerle buluşuyor. Yargı dizisinin başrollerini Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Şükran Ovalı, Uğur Polat, Hüseyin Avni Danyal gibi usta isimler paylaşıyor. Yeni sezonuyla reytingleri altüst eden diziden yeni bölüm fragmanı geldi. Mercan hakkındaki gerçek ortaya çıkıyor. Mercan kaçırıldı mı? Yeni bölüm fragmanında Ceylin ve Ilgaz'ın kızı Mercan hakkındaki gerçek ortaya çıkıyor. Ceylin kızının ölmediğini savunurken beklenen haber geldi. Yargı, bu haftaki bölümüyle izleyicileri gözyaşlarına boğacak. İşte yeni bölüm fragmanı...