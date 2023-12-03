Yer yerinden oynayacak! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı o diziye dahil oldu! Ünlü oyuncu Ozan Akbaba'nın yeni adresi belli oldu. Ozan Akbaba o dizi ile setlere geri dönüyor. İşte Ozan Akbaba'nın yeni dizisi..

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Bir döneme damgasını vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı İlyas Çakırbeyli karakteriyle büyük beğeni toplayan Ozan Akbaba'nın yeni dizisi belli oldu.

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ardından Kasaba Doktoru dizisiyle ekranlara çıkan Ozan Akbaba ATV'nin sevilen dizisine transfer oldu.

Ozan Akbaba başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosuna dahil oldu.

Ozan Akbaba'nın ATV ekranlarının popüler dizisine transfer olacağının ortaya çıkması sosyal medyada geniş yer buldu.

Ozan Akbaba ve Oktay Kaynarca, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde abi kardeş olarak rol almışlardı.

Ozan Akbaba, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde 'Gardaşov' karakterine hayat verecek. Ünlü oyuncu dizinin yayınlanan son fragmanında yer aldı.

Ozan Akbaba 1982 yılında Kars'ta dünyaya geldi. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı Bölümünden mezun olan Akbaba, 2005 yılından bu yana sinema, dizi ve tiyatro oyunlarında rol almaktadır.

Ünlü oyuncu özellikle 2015-2021 yılları arasında ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli rolüyle büyük bir üne kavuşmuştur..