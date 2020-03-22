Mike Pence'in koronavirüs testi negatif çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs testinin sonucu açıklandı.

Pence'in Basın Danışmanı Katie Miller, Başkan Yardımcısı Pence ve eşi Karen Pence'in test sonuçlarını, Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

PENCE VE EŞİNİN TEST SONUCU NEGATİF

Miller, mesajında, "Hem Başkan Yardımcısı Mike Pence'in hem de eşi Karen Pence'in koronavirüs test sonuçlarının negatif geldiğini duyurmaktan mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.

"KENDİSİYLE YAKIN TEMASIM OLMADI"

Pence, dün Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında, kendi ofisinde çalışan bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını anımsatarak, "Söz konusu kişi pazartesi gününden itibaren işe gelmedi. Şu anda durumu gayet iyi. Kendisiyle yakın bir temasım olmadı ancak yine de ben ve eşim bugün öğleden sonra test yaptıracağız." açıklamasında bulunmuştu.

ABD'DE SON DURUM

ABD Başkanı Donald Trump da geçen hafta sonu virüs testi yaptırmış ve onun da sonuçları negatif gelmişti. Ülkede son verilere göre, vaka sayısı 26 bin 573, ölü sayısı 339'a ulaştı.