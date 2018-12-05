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Fransa'da öğrenciler protesto için okulu yaktı

Fransa’da Sarı Yelekliler’e destek veren öğrencilerin gösterilerinde bir lisede yangın çıktı. Yangında binada maddi hasar meydana geldi.

İHA | 05.12.2018 - 16:05..
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Fransa’da Emmanuel Macron hükümetinin akaryakıta getirdiği ek zamları protesto eden Sarı Yelekliler’e öğrenciler de destek veriyor. Binlerce lise öğrencisi, eğitim reformlarını protesto etti.

ÖĞRENCİLER ÇÖP KONTEYNERİNİ ATEŞE VERDİ

Blagnac kentinde "Macron istifa" sloganları ile gösteri yapan öğrenciler, Saint-Exupery Lisesi yakınında çöp konteynerlerini ateşe verdi. Yanan konteynerlerdeki alevler lise binasına sıçradı. Olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiği yangında binanın bir kısmında maddi hasar meydana geldi.
Fransa Milli Eğitim Bakanlığı, eylemler nedeniyle yüzlerce lisede eğitime ara verildiğini açıklamıştı.

Fransa'da öğrenciler protesto için okulu yaktı

Fransa'da öğrenciler protesto için okulu yaktı

Fransa'da öğrenciler protesto için okulu yaktı

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