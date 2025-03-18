İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını engelleyen darbe anayasası

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diploması, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan ayrıntılı inceleme sonucunda, mevzuata ve YÖK kararlarına aykırı bulunarak geçersiz sayıldı. Alınan bu karar, İmamoğlu’nun siyasi geleceği açısından kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞINA ENGEL
Diploma iptali, İmamoğlu’nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecini doğrudan etkileyebilir. Hukuki süreçlere dayandırılan bu düzenleme, siyasi arenada geniş yankı uyandırdı. Kararın siyasi ve hukuki sonuçları tartışılırken, CHP ve muhalefet kanadı duruma sert tepki gösterdi.
TARTIŞMALI DİPLOMA KARARININ KÖKENİ, 1961 ANAYASASI’NA DAYANIYOR
Türkiye’de cumhurbaşkanlığı için üniversite mezunu olma şartı, 1961 Anayasası ile birlikte yürürlüğe girdi. O dönemde, Celal Bayar’ın cumhurbaşkanlığına bir tepki olarak getirilen bu şart, seçkinci CHP zihniyetinin bir anlayışın ürünü olarak değerlendiriliyor. Oysa, yıllarca Türk siyasetinde önemli roller üstlenen Bülent Ecevit yalnızca lise mezunuydu, iş dünyasının önde gelen isimlerinden Vehbi Koç ise lise eğitimi dahi almamıştı.
ERDOĞAN'A YAPILAN DİPLOMA ELEŞTİRİSİ, ARTIK İMAMOĞLU'NUN ÖNÜNDE
Bugün gelinen noktada, diploma meselesi geçmişte muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden yönelttiği eleştirilerin bir karşılığı olarak İmamoğlu’nun önüne çıkmış durumda. Kararın siyasi sonuçlarının nasıl şekilleneceği ve hukuki sürecin nasıl ilerleyeceği merakla bekleniyor.
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