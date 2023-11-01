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İzmir'de kaçak silah operasyonu: 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı

İzmir'de kaçak silah operasyonu: 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı İzmir'de kaçak silah ve mühimmat ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik iki adrese yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda tabanca, tüfek, silah yapımında kullanılan aparatlar ve suçtan elde edildiği belirlenen 186 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.