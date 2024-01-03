Kayseri Şehir Hastanesi'nde kent nüfusunun 2.5 katı hasta tedavi edildi Nüfusu 1 milyon 452 bin 735 olan Kayseri'deki Şehir Hastanesi'nde, 2023 yılında 3 milyon 463 bin 150 kişi şifa buldu.

İHA

Türkiye sağlık sektöründeki büyük atılımına devam ediyor.

Sağlık alanında sınıf atlatan şehir hastanelerinin yapımı devam ediyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim" dediği şehir hastanelerinden Kayseri Şehir Hastanesi, 2018 yılında açılmasının ardından bölgenin sağlık kuruluşu haline geldi.

3,5 milyon hasta tedavi edildi

Kayseri ve çevre illerdeki vatandaşlara hitap eden Kayseri Şehir Hastanesi'nde 2023 yılında 3 milyon 463 bin 150 hasta tedavi edildi.

99 bin 546 hastanın yatarak tedavi edildiği hastanede, yıl içerisinde 94 bin 800 ameliyat gerçekleştirildi.

Depremlerde kritik çalışmalar yapıldı

Hastanenin bahçesine inen helikopter ambulansla getirilen 155 hastaya da hizmet verilirken, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 8 bin 218 depremzede de tedavi edildi.

Ayrıca hastanede açılan gebe okulundaki bin 136 anne adayına eğitim verilirken, bin 58 hastaya da hiperbarik oksijen tedavisi uygulandı.

26 kemik iliği naklinin yapıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde 2 bin 80 hasta da robotik yürümede tedavi edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)